Wie beurteilen Sie die Kommunikation der Miss-Organisation?

Sonja A. Buholzer:Das macht mich sehr betroffen. Es handelt sich immerhin um eine 20-jährige junge Frau, die mit diesem Communiqué als Geschäftspartnerin und Frau komplett disqualifiziert wird. Die «mediale Hinrichtung», zudem so kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit, halte ich für komplett unangemessen. Das zerstört die Karriere einer jungen Frau nachhaltig. Die rechtlichen Punkte des Vertrages als Grund der Trennung sind das eine, deren angemessene, kurze und faire Kommunikation in der Öffentlichkeit das andere.

Welchen Schaden erleidet Jastina Doreen?

Die Miss Organisation geht in ihrem Communiqué viel zu weit, ist fast geschlossen negativ, legt in epischer Breite das Versagen der «Miss Schweiz» dar. Die Epik gehört ins persönliche Gespräch, mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung. Ein Communiqué dieser Art, mit Aberkennung des «Miss Schweiz»-Titels» in aller Härte und Konsequenz für Jastine Doreen Riederer ist einmalig in seiner Härte und Wirkung. Es zerstört. Auch auf menschlicher Ebene richtet man hier seelischen Schaden an.