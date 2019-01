"Wir wollten beide diese Schwelle irgendwie überschreiten. Ich bin nicht besonders religiös, sondern glaube an die Liebe. Wir haben es vor allem für uns und unsere Familien gemacht", sagte Ferguson am Mittwoch (Ortszeit) in der US-Show "Extra".

Sie hätten mit Freunden und Familie in einer Hütte gefeiert, "mit hohen Stiefeln, Wollsocken, zotteligen Pullovern, Spielen, Snooker und Tischtennis".

Die 35-Jährige spielte in den letzten beiden "Mission Impossible"-Filmen an der Seite von Tom Cruise die frühere Geheimagentin Ilsa Faust. Mit ihrem Ehemann Rory hat die Schauspielerin eine sechs Monate alte Tochter. Aus einer früheren Beziehung stammt der elfjährige Isaac.