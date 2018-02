Berlin sei "eine krasse Stadt, gross und anonym", findet die Zürcherin, die gerade für mehrwöchige Dreharbeiten in der deutschen Stadt weilte. Und dennoch kann sich Wedler vorstellen, dereinst in das kulturelle Herz Deutschlands zu ziehen, wie sie der "SonntagsZeitung" erzählt.

Den Weg dafür bereiten die Filmfestspiele, denn die Schauspielerin wurde gemeinsam mit neun weiteren europäischen Jungdarstellern zum "Shooting Star" gewählt: An der Berlinale präsentieren die jungen Schauspieler ihre Filme, treffen Produzenten oder Filmemacher und stehen im Rampenlicht. Den Titel "Shooting Star" trugen schon heutige Weltstars wie Daniel Craig, Alicia Vikander oder Rachel Weisz.

In Berlin darf Wedler ein Stück weit das Leben der Promis "proben". So wird der Zürcherin, die für ihre Rolle in "Blue My Mind" für den Schweizer Filmpreis nominiert ist, etwa eine ganze Kollektion an Abendroben zur Verfügung gestellt.