Vetsch hatte im Jahr 2000 die morgendliche Radiomoderation bei SRF 3 übernommen, rund 1500 Schichten seien inzwischen zusammengekommen, rechnete SRF am Mittwoch in seinem Newsletter vor. Zum letzten Mal sei Vetsch am Freitag, 23. Juni, am frühen Morgen zu hören, ab 2018 erhalte die Moderatorin dann eine eigene, wöchentliche Radiosendung.

Die 41-Jährige, die auch für das Schweizer Fernsehen moderiert, liess sich weiter mit den Worten zitieren: "Wir haben in dieser langen Zeit viel zusammen erlebt. Das verbindet." An Vetschs Stelle tritt die Moderatorin Tina Nägeli, die bereits seit längerem für SRF arbeitet.

Vetsch hatte in einem im April in der "Coopzeitung" erschienenen Interview erklärt, sie sei ein absoluter Morgenmensch. "Ausschlafen wird total überschätzt. Man verpasst die schönste Zeit des Tages." Sie selber bekomme Kopfschmerzen, wenn sie zu lange schlafe, sagte die dreifache Mutter.