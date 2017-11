Sie sei überzeugt, dass die Menschen nach ihrem Tod nicht mehr leiden müssten, sondern "geläutert" seien, sagte Gubser im Interview mit "Bluewin.ch". Sie verstehe nicht, warum viele fromme Menschen grosse Angst hätten vor dem Sterben: "Warum haben die solche Angst davor? Vielleicht ist das Danach ja viel schöner als auf der Erde."

In Rolf Lyssys neuem Kinofilm "Die letzte Pointe", der am Zurich Film Festival Premiere gefeiert hatte, spielt Gubser eine 89-jährige Dame, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen will, weil sie glaubt, dement zu werden. Sie selber wäre wohl "zu feige" dazu, erklärte die Schauspielerin im Gespräch. Zudem stelle sich die Frage nach Sterbehilfe nicht, weil es ihr "relativ gut" gehe.