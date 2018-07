Als eine ihrer ersten "Amtshandlungen" reist sie am Montag nach Serbien, um den ersten Asyl suchenden Bären abzuholen und ins Bärenzentrum Arosa zu bringen. Am Mittwoch wird das Tier in Arosa empfangen und getauft. Es war 2016 aus einem winzigen Käfig gerettet worden und lebte seither in einem Zoo in Palić.

Das Bärenschutzzentrum namens "Arosa Bärenland" wird am 3. August im Beisein von Bundesrätin Doris Leuthard offiziell eröffnet, wie der "SonntagsBlick" schreibt. Fasnacht wird den Festakt moderieren.

Im Bärenland wird fünf aus misslichsten Verhältnissen geretteten Bären aus Süd- und Südwesteuropa ein neues, artgemässes Zuhause geboten, wie die Tierschutzorganisation Vier Pfoten schreibt.