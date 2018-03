Am Freitagabend zeigte sich Mabus auf Instagram mit Babybauch. Auch in der "Let's Dance"-Show auf RTL war die schöne Nachricht ein Thema. Moderatorin Victoria Swarovski fasste Mabuse an den Bauch und alle Tänzer jubelten. Die werdende Mutter im engen goldenen Kleid weinte auf der Showbühne vor Glück.