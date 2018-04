Auf dem 3+ Gruppenfoto mit allen 22 Kandidaten am Strand fällt einer besonders auf: Während alle andern breitbeinig dastehen, die Arme machomässig in Henkelstellung, steckt er die Hände in die Hosentaschen und lächelt ein bisschen ironisch: Es ist der St. Galler Raphael, ein Informatiker mit den Hobbys Skateboarden, Snowboarden, Surfen und Computerspielen.

Was Schein ist und was nicht, wird man ab dem 16. April besser beurteilen können. Statistisch gesehen lässt sich soviel sagen: Der Auserwählte der Bachelorette trägt höchstwahrscheinlich Bart, 16 der 22 Bewerber tun das.