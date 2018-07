"Das ist ein Verbrechen gegen die Kunst." Er selbst könne sich dort seine Songs nicht anhören, "das macht mich verrückt", sagte der 72-Jährige. Im vergangenen Jahr hatte Young auf seine Weise auf diese Situation reagiert und sein gesamtes musikalisches Werk als vorerst kostenlosen Stream auf seiner Website veröffentlicht - in weitaus besserer Klangqualität als die Konkurrenz.

"Ich wollte zeigen: Wenn ein 72-jähriger kanadischer Hippie das schafft, könnten das doch auch grosse Konzerne machen", sagte Young, der mit Songs wie "Heart Of Gold" und "Rockin' In The Free World" berühmt wurde.