Der aufwendig produzierte und mit Spannung erwartete Film mit Stars wie Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci und Harvey Keitel dreht sich um den Auftragsmörder Frank 'The Irishman' Sheeran, dem nachgesagt wird, mehr als 25 Morde begangen zu haben.

Die Auswahl als Eröffnungsfilm des Festivals in New York sei eine "unglaubliche Ehre", sagte Scorsese. Der gebürtige New Yorker wurde mit Filmen wie "Taxi Driver" und "Good Fellas" weltberühmt.

Im vorigen Jahr wurde die Historiengroteske "The Favourite – Intrigen und Irrsinn" von Regisseur Yorgos Lanthimos zum Auftakt des 17-tägigen Festivals gezeigt. Der Film brachte Hauptdarstellerin Olivia Colman einen Oscar ein. Netflix setzt mit "The Irishman" auf die Oscar-Saison 2020. Der Mafiastreifen soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen.