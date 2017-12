Das Album "Both Sides of the Sky" soll demnach ab dem 9. März erhältlich sein. Es sei das letzte einer Trilogie. Zwei Alben mit aufgearbeitetem Material des Musikers waren 2010 und 2013 veröffentlicht worden.

Zu hören ist unter anderem eine bislang unbekannte Hendrix-Version von Joni Mitchells "Woodstock". Darin beklagte die kanadische Sängerin, dass sie das legendäre Festival im Jahr 1969 verpasst hatte - bei dem Hendrix einer der Stars war.

Laut Sony's Legacy Recordings, Mitherausgeber von "Both Sides of the Sky", enthält das neue Album Lieder aus der Zeit von Januar 1968 bis Februar 1970.

Wenige Monate später, am 18. September 1970, war Hendrix in einem Londoner Hotel gestorben, nachdem er einen tödlichen Cocktail aus Rotwein und Schlaftabletten zu sich genommen hatte.