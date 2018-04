William und Kate hatten sich am Montagabend mit dem Baby der Öffentlichkeit gezeigt. Auch die beiden anderen Kinder des Paares hatten einen kurzen Auftritt, als sie ihr Brüderchen im Spital besuchten. An der Hand von Prinz William trippelten Prinz George und Prinzessin Charlotte in die Geburtsklinik. Charlotte winkte den wartenden Journalisten und Royal-Fans zu.