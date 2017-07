Er möge die Menschen in der Türkei und es sei wichtig, die Zivilgesellschaft zu stärken, sagte der Satiriker am Donnerstagabend in Köln am Rande einer Solidaritätslesung für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel.

"Im Moment hätte ich ein Problem damit, dahin zu fahren", sagte Welke. Yücel selbst habe ja in einem Artikel geschrieben, dass Griechenland "auch schön" sei. "Und da hat er völlig recht."

Der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Yücel war im Februar in der Türkei festgenommen worden. Seither sitzt er ohne Anklage in Haft.