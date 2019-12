Papst Franziskus: Lasst Mama mal ausruhen

Das Bild zeige Maria, wie sie in der Krippe schlafe, und Josef, der sich um das Jesuskind kümmere, sagte der 83-Jährige. "Wie viele von Euch müssen sich die Nächte zwischen Mann und Frau aufteilen, weil der Junge oder das Mädchen weint und weint und weint. Lasst Mama ausruhen - das ist die Zärtlichkeit einer Familie, einer Ehe."

Das Katholiken-Oberhaupt rief in der Zeit zwischen Plätzchenbacken, Geschenke-Einkauf und ständiger Weihnachtsfeiern zu mehr Entspannung auf. Die Krippe erinnere besonders in stressigen Zeiten daran, "wie wichtig es ist, innezuhalten". "Nur wenn wir den Lärm des Alltags hinter uns lassen, können wir das aufnehmen, was wirklich im Leben zählt."