Wie bei jedem Stoff, der Literatur generiere, müsse man auch beim Fussball das Erzählenswerte herausfiltern, sagte der 53-Jährige den Zeitungen "Der Bund"/"Tages-Anzeiger".

Ausserdem liege durchaus Poesie in dem Sport. Doch: "Viele suchen sie im Erfolg", so Lenz. Dieser sei allerdings laut und brutal. "Die Poesie steckt in der Niederlage, wenn der Underdog den Favoriten schlägt, oder in den Geschichten der einzelnen Spielern." Die Basler beispielsweise hätten "ein viel menschlicheres Antlitz bekommen, seit sie Niederlagen einstecken müssen".