"Hallo, was ist denn das für ein Typ?" fragte sich die damals knapp 18-Jährige. Gegenüber "Glanz & Gloria" behauptet Reber heute, er sei einfach nur sprachlos gewesen ob ihrer Schönheit. Nach seinem Auftritt mit Peter, Sue & Marc damals habe er sich dann doch noch bei der jungen Frau entschuldigt. Er bot ihr eine Genugtuung an: "Zusammen Essen gehen oder ein Blumenstrauss?", fragte er. "Am besten gleich beides", fand sie.