Vor wenigen Tagen war der Musiker in New York händchenhaltend mit dem US-Schauspieler Brandon Flynn ("13 Reasons Why") gesehen worden.

Der Oscar-Preisträger Smith kündigte am Freitag sein zweites Album "The Thrill Of It All" an, das am 3. November erscheinen soll. In seinen Songs geht es häufig um unglückliche Beziehungen und Trennungen. Bei der Grammy-Verleihung vor zwei Jahren hatte Smith seinem Ex-Freund für die Inspiration für sein Debütalbum gedankt.

Bilder: http://dpaq.de/8HGdd