Craig werde 2019 erneut als James Bond auf Verbrecherjagd gehen, berichtete die "New York Times" am Dienstag unter Berufung auf zwei nicht genannte Insider-Quellen.

Der Deal für den 25. Streifen über den wohl berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte sei perfekt, hiess es weiter. Bereits am Montag hatten die Produktionsfirmen Eon Productions und Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) verkündet, dass Bond am 8. November 2019 auf die Leinwand in den USA zurückkehren werde; der Kinostart in Grossbritannien und dem Rest der Welt solle wie immer etwas früher sein. Zu Besetzung und Regisseur äusserten sie sich nicht.

MGM wollte am Dienstag den Bericht der "NYT" über Craigs neuerliche Verpflichtung nicht kommentieren. Craig verkörperte 007 bereits vier Mal.