Meghan Markle hatte erste kleine Rollen in Film und Fernsehen, unter anderem in den Serien «General Hospital» und «90210». Die Anwaltsserie «Suits», in der sie seit 2011 mitspielte und wo sie nun ausstieg, war ihr erster grösserer Erfolg, sie zog dafür in die kanadische Metropole Toronto.

5 Ihr Anliegen