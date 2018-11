Demnach wurde Avenatti am Mittwoch in Gewahrsam genommen, nachdem die Polizei am Vortag auf einen entsprechenden Notruf reagiert hatte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Bekanntheit erlangte Avenatti vor allem durch Stormy Daniels. Seine Mandantin hatte nach eigenen Angaben im Jahr 2006 mit dem damals verheirateten Donald Trump Sex, was der heutige US-Präsident bestritten hat.

Im Zentrum des Rechtsstreits, in dem Avenatti sie vertritt, steht eine Schweigegeldvereinbarung, für den die Pornodarstellerin mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford die angebliche Affäre unter der Decke halten sollte. Daniels hat auf Auflösung des Deals geklagt.

Zuletzt hat sich Avenatti auch als möglicher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl 2020 ins Spiel gebracht.