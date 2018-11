Die TV-Persönlichkeit Kardashian veröffentlichte ein Video von einem Gebiet in Flammen und schrieb dazu "Betet für Calabasas". Sie habe ihre Sachen eine Stunde lang gepackt, danach sei ihre Wohngegend evakuiert worden. Später fügte sie auf Twitter hinzu, die Flammen hätten ihr Grundstück und ihr Haus in Hidden Hills erfasst.

Der Regisseur del Toro ("Shape of Water") und die früher als Bruce Jenner bekannte Ex-Athlethin Caitlyn Jenner wussten nicht, was mit ihren Häusern geschehen war.

Das Anwesen des Regisseurs Scott Derrickson ("Doctor Strange") wurde indes von den Flammen zerstört. Er sei in Sicherheit, erklärte er.

Schauspielerin Alyssa Milano hatte zunächst Schwierigkeiten, ihre fünf Pferde zu retten. Später schrieb sie: "Meine Pferde sind endlich sicher. Meine Kinder sind sicher. Mein Haus ist in Gefahr ... aber alles mit Herzschlag ist in Sicherheit. Danke an alle für eure Anteilnahme."