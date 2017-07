"Es war zwar sehr kitschig, aber darauf stehen wir", sagte der 25-jährige Sänger der "SI online". Nach der Trauung im Schloss Bümpliz ging es in der Stretchlimousine ins Schloss Thunstetten, wo das Paar mit Familie und Freunden bis tief in die Nacht feierte. Braut Sarah trug ein weisses Prinzessinnenkleid, Bräutigam Jesse einen dunkelroten Anzug.

Nicht minder kitschig ging es bei Linda Fäh und Marco Dätwyler zu und her: Das Paar feierte die kirchliche Hochzeit am 1. Juli am Comersee mit viel Tamtam, wie die "Schweizer Illustrierte" am Freitag berichtete. Die 29-jährige Schlagersängerin und Ex-Miss hatte ihrem Liebsten eigens für das Fest ein Lied komponiert.

"Ja" gesagt hat auch Fussballer Granit Xhaka, wie der "Blick" am Donnerstag berichtete. Er heiratete seine Verlobte Leonita im engsten Familienkreis im Kosovo. Auch diese Braut trug ein schneeweisses Kleid mit Spitzen, Schleier und viel Tüll. Xhaka schritt im leuchtend blauen Smoking zum Altar.