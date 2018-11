Wilson äusserte sich dennoch zufrieden, weil sie sich "gegen einen Rabauken, wie Bauer Media es war, gewehrt" habe. Die in Australien geborene Schauspielerin hatte Bauer Media wegen Verleumdung verklagt, weil sie in Zeitschriften des Konzerns als notorische Lügnerin diffamiert worden sei, die über ihr Alter und ihre Herkunft falsche Angaben gemacht habe. Durch die Berichte habe sie Sprecher-Rollen für die Zeichentrickfilme "Trolls" und "Kung Fu Panda 3" verloren.

Im September vergangenen Jahres hatte ein Gericht ihr deshalb eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet knapp 3,3 Millionen Franken zugesprochen. Es war die höchste bislang in einem solchen Fall in Australien verhängte Strafe. Bauer Media ging in Berufung und argumentierte, das Urteil sei fehlerhaft und ausserdem ein gefährlicher Präzedenzfall für den Umgang mit Medienberichten.

Mitte Juni urteilte das Berufungsgericht, dass 450'000 Franken als Entschädigung für Wilson ausreichten und sie den Rest zuzüglich Zinsen und Unkosten in Höhe von insgesamt über 3 Millionen Franken zurückzahlen müsse.

Nach der Entscheidung vom Freitag sagte die 38-jährige Schauspielerin zu Journalisten: "Ich bin so stolz auf mich, dass ich das getan haben." Sie habe es bis zum Ende ausfechten wollen.