Zwar sei sein Vater jüdisch, "aber wir Kinder sind nicht jüdisch erzogen worden", erzählte der 27-Jährige im Interview mit "Blick". "Religion war kein Thema bei uns daheim." Wenn er auf der Strasse orthodoxe Juden antreffe, habe das auf ihn denselben Effekt wie auf Nichtjuden. Schon als Kind habe er sich über das Äussere orthodoxer Juden gewundert.

Allerdings macht Basman auch Gemeinsamkeiten zwischen sich und Protagonist Motti aus, der aus seiner religiösen Familie ausbrechen will: Motti sei wie er ein junger Mann, "der das Leben entdecken will".

Autor Thomas Meyer - auch er ist jüdisch - verfasste 2012 den Roman "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse" über den jungen orthodoxen Juden Motti, der sich in eine Nichtjüdin verliebt. Regie in der Verfilmung führt Michael Steiner ("Sennentuntschi").

Für Basman ist Motti die "absolut lustigste Rolle", die er je übernommen habe. Die Geschichte beinhalte viel Situationskomik: "Mir persönlich ist sehr wichtig, den jüdischen Humor rüberzubringen."