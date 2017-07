"Ich weiss es ehrlich nicht, keine Ahnung. Ich bin doch so ein Lieber", meinte er im Gespräch mit "The Red Bulletin". Was das Schwingen so besonders mache, sei der Zusammenhalt. Vor und nach dem Kampf sei man Kameraden. Vor dem Gang gibt man sich die Hand, danach putzt man dem anderen das Sägemehl vom Rücken. Das seien mehr als schöne Gesten. "Sie drücken Respekt aus, ehrlichen Respekt".

Vor dem Gang hört Käser, der gegenwärtig als Praktikant bei TeleBärn arbeitet, gern Rap und Hip-Hop. Das passe zwar nicht zur Volksmusik rundum, aber es pushe ihn besser.

https://www.redbulletin.com/ch/de/sports/remo-kaser-die-zukunft-des-schwingens