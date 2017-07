Demnach habe er keine Sekunde überlegen müssen, ob er die Präventionskampagne "Das Wasser und ich", bei der es darum geht, das Ertrinken bei Kindern zu verhindern, unterstützen wolle. Ertrinken ist bei Kindern in der Schweiz die Unfalltodesursache Nummer zwei, schreibt die SLRG am Dienstag in einer Medienmitteilung.

"Ich will meinen Beitrag leisten, um unsere Kinder für den richtigen Umgang mit dem Wasser zu sensibilisieren und die SLRG dabei unterstützen", lässt sich der 40-jährige Bündner Bio-Bauer und Dreifachvater in dem Communiqué zitieren.