In einem paillettenbestickten schwarzen Kilt und passendem Jackett, was Williams jedoch kurz nach Beginn ablegte, machte der Musiker den Laufsteg am Donnerstagabend zu seiner Bühne. Das Publikum feierte mit ihm bis in den tiefen Abend hinein.

Zuvor begrüsste er Gastgeber und Stardesigner Armani mit den Worten: "Der Mann ist eine Legende". Armani hatte auf der Modewoche seine Emporio-Armani-Kollektion für die Saison Frühjahr/Sommer 2019 vorgestellt.