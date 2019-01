"Es gibt definitiv Zeiten, in denen ich egoistisch bin", räumte der 29-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur ein. "Genau genommen war ich früher sogar sehr oft egoistisch. Aber ich versuche selbstlos und ein so guter Mensch zu sein, wie ich kann".

Als einen klassischen Gentleman - wie etwa in seiner Rolle als Geheimagent Eggsy in den "Kingsman"-Filmen - sieht sich der Brite, der privat gern Hut trägt, aber nicht. "Bei einem Gentleman denke ich an einen Zylinderhut", scherzte er, "und ich trage ja nur diesen kleinen braunen (Hut)." Der Film "Robin Hood" kommt am 10. Januar in die Deutschschweizer Kinos.