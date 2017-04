Sie konnten die von der Tageszeitung "Kurier" zusammen mit dem ORF veranstaltete Publikumswahl für sich entscheiden. Die Platin-Romy für das Lebenswerk erhielt Peter Simonischek.

Der 70-Jährige nahm die Ehrung bei der grossen Romy-Gala vor versammelter Prominenz der TV-Branche des deutschsprachigen Raums aus den Händen des deutschen Journalisten und Autors Harald Martenstein entgegen. Angesichts des jüngsten Erfolges des Preisträgers in Maren Ades Oscar-nominierter Komödie "Toni Erdmann" wertete Martenstein die nunmehrige Auszeichnung als "grosse Ermutigung für uns alte, weisse Männer".

Schönes Geburtstagsgeschenk

Wie auch im vergangenen Jahr wanderte die Romy in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film" in die Hände von Ursula Strauss. Ihre insgesamt vierte Trophäe wertete die am 25. April 1974 geborene Strauss als "schönes Geburtstagsgeschenk".

Mit einer "Entschuldigung" angesichts der erneuten Zuerkennung nahm Tobias Moretti gar zum achten Mal eine Romy entgegen. Der Erfolg in der Rubrik "Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film" brachte ihn gleichauf mit dem bisherigen Rekord-Romy-Sammler Armin Assinger.

"Bergdoktor" Hans Sigl nahm die Romy für den "Beliebtesten Schauspieler Serie/Reihe" entgegen. Es ist seine dritte Auszeichnung, über die sich neben zahlreichen "Muttis und Omis" auch sein "inneres Kind" freue, sagte Sigl. Seine ebenfalls dritte Romy in der Kategorie "Information" konnte sich auch Tarek Leitner mit seiner Wahlberichterstattung im ORF-TV sichern.

Die zum ersten Mal vergebene "Romy International" ging an den Autor der Netflix-Serie "The Crown". Der in Wien lebende, britische Drehbuchautor Peter Morgan nahm die Auszeichnung persönlich entgegen. Als "Fernsehmoment des Jahres" wurde Andreas Gabalier für seine "MTV Unplugged"-Show prämiert.