"Wir sind sehr darauf bedacht, dass unser Veranstaltungsort rauchfrei ist", betonte ein Sprecher der Halle. Man habe deshalb das Management des Künstlers kontaktiert. Seit 2007 gilt in Grossbritannien in allen geschlossenen "Arbeitsräumen" ein absolutes Rauchverbot.

Eine Ausnahme wäre, wenn rauchen künstlerisch erforderlich wäre. Dass sei in Hommes Fall nicht gegeben, argumentierte der Hallenbetreiber laut britischen Medien.

Der 44-Jährige zündete sich auch beim Gastspiel in der Wiener Stadthalle am 5. November wiederholt eine Zigarette an - was zu Folge hatte, dass es ihm zahlreiche Besucher gleichtaten.