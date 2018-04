Mit den Mittelnamen würdigen Jenkins und ihr Mann ihre verstorbenen Väter, die in dem "Verteidiger der Menschheit" weiterleben sollen - so die Bedeutung des Namens Xander.

Auf einem Bild sind die sich einander festhaltenden Hände der nun vierköpfigen Familie zu sehen. Mit ihrem Mann, dem US-Künstler Andrew Levitas, hat die 37-jährige Sängerin noch eine Tochter namens Aaliyah. Bekanntheit erlangte Jenkins erstmals durch ihren Auftritt in der Westminster-Kathedrale anlässlich des Silberjubiläums von Papst Johannes Paul II. im Jahr 2003. Bei der US-Tanzcastingshow "Dancing with the Stars" wurde sie 2012 Zweite.