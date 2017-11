"Ich wollte aber auch traurig sein", fügte Loona - mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Klok - im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag) hinzu. Daher habe sie in jener Zeit das Lied "Tears In Heaven" von Eric Clapton aufgenommen, obwohl die Coverversion eigentlich nicht gestattet war. Doch sie habe einen persönlichen Brief an die zuständige Plattenfirma geschrieben - "dann haben sie es mir erlaubt".

Nach der Geburt ihrer Tochter sei es anders geworden: "Da ist endlich die Mutter in mir herausgekommen, und ich wollte wieder glücklich sein", sagte Loona der Zeitung.