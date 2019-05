Ein Interview mit Miller und seiner Frau Morgan habe sie "wahnsinnig berührt", weil sie selbst einen kleinen Sohn im gleichen Alter habe, sagte Connor laut "bild.de": "Ich konnte das Foto nicht vergessen, das Emmys Mutter kurz danach auf Instagram gepostet hat. Es zeigt sie mit Ihrem kleinen Mädchen im Arm, das an viele Schläuche und Kabel angeschlossen ist, und darunter ein unendlich trauriger Abschiedstext. Das hat mich tagelang nicht losgelassen."

Connors Album mit dem Song "Flugzeug aus Papier" erscheint an diesem Freitag. Millers 19 Monate alte Tochter Emeline war im vergangenem Jahr in Kalifornien bei einer Feier in den Swimmingpool gestürzt und danach gestorben.

Miller, Olympiasieger von 2010, ist mit sechs Medaillen bei Winterspielen der erfolgreichste Skirennfahrer der USA. 2015 bestritt er sein letztes Rennen.