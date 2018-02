In diesem Alter müsse man sich mit den Gedanken rumschlagen, "dass es so schnell gegangen ist", sagte der Erfolgsautor der Deutschen Presse-Agentur. Martin Suter wurde am 29. Februar 1948 geboren und feiert also zwischen dem (morgigen) Mittwoch und Donnerstag seinen diesjährigen Geburtstag.

Der Schriftsteller und Drehbuchautor schreibt nach eigenen Angaben weiter mit grosser Lust, aber entspannt. "Ich habe nicht das Problem, dass ich denke: Jetzt muss ich dieses ganz grosse Oeuvre noch schreiben", sagt er. Ein neuer Roman sei aber schon "in der Werkstatt", ebenso ein neuer Krimi in der Allmen-Serie.

Zudem tourt Suter gerade mit Musiker Stephan Eicher, für den er Songtexte geschrieben hat, durch die Schweiz. Er spielt bei Auftritten Mundharmonika und liest Geschichten vor.