"Manchmal sieht man den Film und denkt 'Ich wünschte, er hätte eine andere Aufnahme dort genommen', aber man kann immer mehr verbessern".

Ein Projekt aufgeben - das gebe es bei ihm nicht. "Es liegt in der Natur des Theaters, dass du das Stück beendest", so der Australier, der für seine Rolle als David Helfgott in "Shine" 1997 den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt.

Ab 24. August ist Rush als Alberto Giacometti in "Final Portrait" im Kino zu sehen.