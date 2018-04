Einsatzkräfte hielten den Zug daraufhin in Connecticut an und durchsuchten ihn, konnten aber nichts Verdächtiges finden. Der Komiker ("Ready Player One") habe sich laut Anklage später in Widersprüche verwickelt. Er habe auf Zeugen während der Fahrt angetrunken gewirkt.

Miller wurde am Montag an einem New Yorker Flughafen festgenommen und gegen Kaution freigelassen. Ihm droht laut Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.