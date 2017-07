Zum Post veröffentlichte sie einen Videoclip, in dem sie neben ihren Töchtern einen Luftballon in Form einer Drei hochhält - ihre andere Hand ruht auf ihrem Bauch. Der Clip wurde in den ersten sieben Stunden rund 1,6 Millionen Mal aufgerufen. Alba und Warren heirateten im Mai 2008. Gemeinsam haben sie die Töchter Honor, 9, und Haven, 5.