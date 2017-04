Der Unterwasserfilm ist ein Regie-Projekt der Meeresforscher Jean-Michel Cousteau und Jean-Jacques Mantello, die dafür drei Jahre lang an Schauplätzen wie Fidschi und den Bahamas drehten. Die starken Aufnahmen und die "deutliche Botschaft" zum Schutz der Meere hätten ihn "völlig umgeworfen" und schnell überzeugt, sagte Schwarzenegger in einer Mitteilung. Der gebürtige Österreicher einstige Gouverneur ist auch als Produzent an Bord.

Jean-Michel Cousteau, Sohn des 1997 gestorbenen Meeresbiologen Jacques Cousteau, will die 85-minütige Doku im Mai an den Filmfestspielen in Cannes zeigen.