Die Tochter von Prinzessin Madeleine (35) und ihrem Mann Christopher O'Neill (43) werde ausserdem Herzogin von Blekinge, einer Provinz im Süden Schwedens, teilte König Carl XVI. Gustaf am Montag der schwedischen Regierung mit.

Adrienne war am Freitag in Stockholm geboren worden. Der jüngste Spross im schwedischen Königshaus ist Nummer zehn in der Thronfolge und das siebte Enkelkind von König Carl Gustaf und Königin Silvia.