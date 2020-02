Sebastian Kurz legt sich seine Anzüge selbst raus

Er koche "ganz, ganz selten und nicht sonderlich talentiert", antwortete der ÖVP-Politiker am Dienstag auf eine Frage von Moderatorin Marlene Lufen, die dabei eine Portion Kaiserschmarrn zubereitete. Wenn er Essen bestelle, dann am liebsten Pizza, so Kurz. Ohnehin esse er wegen seines vollen Terminkalenders aber selten zu Hause.

Leicht überrascht reagierte der Regierungschef auf die Frage, ob er sich seine Anzüge selbst herauslege oder ob das seine Lebensgefährtin mache. "Das schaffe ich selbst, das ist auch nicht sonderlich kompliziert", sagte Kurz. "Das ist eigentlich fast immer ein blauer Anzug, ein weisses Hemd und das wars dann auch schon."