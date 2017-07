"Funktioniert das Bildungssystem auf der ganzen Welt, dürften sich viele andere Probleme automatisch lösen", sagte Shakira dem "Blick" vom Montag. Mit ihrem Auftritt wollte sie ein Zeichen setzen, um den Führungspersonen der G-20-Staaten zu zeigen: "Wir sind hier, wir haben eine Stimme." Sie glaube, dieses Ziel erreicht zu haben.

Shakira zählt zu den bekanntesten Popsängerin. Zur Diva werden will sie aber nicht. "Ich versuche das zu vermeiden", sagt sie. In diesem Geschäft verliere man schnell mal den Bezug zur Realität. "Sogar meine Coiffeuse verhält sich manchmal wie eine Königin der Welt." Dank ihrer Familie bleibe sie immer auf dem Boden, so Shakira weiter. "Man darf sich nie vom Show-Business blenden lassen."