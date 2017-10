Ihr Land aber sei Deutschland - "und darum möchte ich auch nicht dauernd die Türkin spielen müssen", sagte die 37-Jährige der Zeitschrift "Glamour".

Sie werde mit Blick auf die Türkei oft gefragt, was "in Deinem Land" vor sich gehe oder was "mit Deinem Präsidenten" los sei, sagte die ehemalige "Tatort"-Kommissarin. Darauf antworte sie: "Mein Präsident ist Frank-Walter Steinmeier - was soll mit ihm los sein?"

Für solche offenen Worte werde sie häufig angefeindet. "Ich werde seit meinem Film 'Gegen die Wand' vor allem von Türken beschimpft, beleidigt, sexuell belästigt - ich erhalte Morddrohungen", beklagte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Das Internet holt das Böseste aus den Menschen heraus."