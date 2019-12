Sido singt mit der Familie Weihnachtslieder anstatt «Papa-Musik»

Ihr ältester Sohn sei mittlerweile sechs Jahre alt und verstehe so langsam die Songs seines Vaters. "Wenn wir die 'Papa-Musik' hören, ist ihm aber schon aufgefallen, dass der Papa ganz schön oft 'Scheisse' sagt", sagte die 41-Jährige in einem Interview mit dem Internet-Radiosender "barba radio". Die beiden hätten sich dann eine passende Erklärung zurecht gelegt: "Wenn Papa 'Scheisse' sagt, ist es eine Art Kunst und das gehört in dieses Lied rein. Da darf er das sagen."

Sido, mit richtigem Namen Paul Würdig, sitzt in der Jury der Castingshow "The Voice of Germany". Zuletzt gewann der 39-Jährige den Radiopreis 1Live Krone in der Kategorie "Bester Künstler". Charlotte Würdig, früher Engelhardt, moderierte unter anderem die ProSieben-Sendung "taff". Nach der Geburt ihres ersten Kindes zog sie sich etwas aus dem Showgeschäft zurück und ist selten im Fernsehen zu sehen.