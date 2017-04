Richtig traurig macht ihn das Elend der Flüchtlinge und wütend die Missgunst der Menschen, die ihnen "nicht mal eine billige Kunstlederjacke" gönnen. "Die fluchen, dass die Flüchtlinge ein Handy haben. Natürlich haben die ein Handy, sage ich dann, sollen sie denn Rauchzeichen nach Syrien geben?"

In seinen Bühnenprogrammen will sich der 41-Jährige jedoch nicht politisch äussern. Die Partei, der er sich zuordnen würde, gäbe es nicht, sagte Enzler im Interview mit der "Südostschweiz". Ausserdem glaubt er nicht an die Vereinbarkeit von Politik und Humor. "Ich meine, man kann nur das eine oder andere." Als Kabarettist sei er also definitiv im richtigen Metier tätig.