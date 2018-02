Was der 32-Jährige unternimmt, um das Glück dennoch irgendwie heraufzubeschwören: "Ich ziehe immer zuerst den linken Skischuh an." Würde ihm dieses Ritual in Südkorea zum Sieg oder zumindest zu einer Medaille oder einem Diplom verhelfen, so würde er den Preis zuhause neben seine Kristallkugel für den Gesamtweltcup 2012/13 stellen. Das sei der einzige Pokal, den er bisher aufgestellt habe, sagte Fiva dem "Tages-Anzeiger".

Keine Trophäen sind für ihn Selfies mit anderen Sportlern. "Da bin ich nicht so der Typ dafür", so Fiva. Obwohl: "Mit Bode Miller hätte ich gerne eines, aber der fährt halt nicht mehr." Und an der Eröffnungsfeier in Sotschi habe er ihn leider knapp verpasst.