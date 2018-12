Als «Der Bachelor» Clive Bucher in der gleichnamigen Kuppelshow auf 3+ am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr der Wienerin Sanja seine letzte Rose schenkte, war dieser Moment in Wirklichkeit bereits zwei Monate her.

Seit Drehschluss mussten Clive und Sanja im Geheimen turteln, am Montagabend besuchten sie gemeinsam mit der Zweitplatzierten Amanda das Public Viewing der Finalsendung im Zürcher Kaufleuten. Und herzten sich im goldenen Glitterregen.