Nach Routineuntersuchungen im Juni sei beschlossen worden, für Ende August die OP im Spital Quirón de Pozuelo de Alarcón in Madrid anzusetzen, so der Fernsehsender RTVE unter Berufung auf das Königshaus. Woran der Ex-Monarch genau leidet, wurde nicht bekannt.

Zuletzt war Juan Carlos vorbeugend eine Hautverletzung an der linken Wange entfernt worden, wie das Königshaus im April mitgeteilt hatte. Im April 2018 war dem Vater von König Felipe VI. eine Prothese im rechten Knie ersetzt worden. Davor war er allein zwischen Mai 2010 und November 2013 neunmal unters Messer gekommen. Er wurde in diesem Zeitraum unter anderem mehrfach an der linken Hüfte und an der Bandscheibe operiert.

Juan Carlos war fast vier Jahrzehnte lang - zwischen November 1975 und Juni 2014 - König von Spanien. Auch nach seiner Abdankung zugunsten seines Sohnes trägt er auf Lebenszeit ehrenhalber den Titel "Rey" (König). Im Mai hatte er seinem Sohn in einem Schreiben mitgeteilt, sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.