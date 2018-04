Er gab an, Swift "besuchen zu wollen", berichtete die "New York Daily News" am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Der Mann habe eine Maske und Gummihandschuhe getragen, im Auto hätten die Beamten ein Messer, Munition und Medikamente gefunden.

Den Berichten zufolge ist der Mann psychisch krank und verbüsst eine Bewährungsstrafe, unter anderem wegen eines Verstosses gegen das Waffengesetz. Eine Gerichtsanhörung sei für den 9. Mai angesetzt. Die 28-jährige Swift war während des Vorfalls am Samstag nicht zuhause.

Erst vor einigen Tagen wollte ein 23-Jähriger die Mauer des Anwesens in Beverly Hills hochklettern und wurde zu drei Tagen Haft verurteilt. DemPromi-Portal "TMZ.com" zufolge hatte Swift die Villa vor drei Jahren für 25 Millionen Dollar erstanden und zwischenzeitlich eine über zwei Meter hohe Mauer darum bauen lassen.