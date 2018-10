Zu ihnen gehörten etwa Komikerin Carolin Kebekus und Rapper Sido. "Ich könnte auch schon wieder aufhören, ich bin total fertig", sagte der 51-jährige Raab an einer Stelle der Show und lachte.

Vor fast drei Jahren hatte er sich vom Fernsehbildschirm verabschiedet und war seitdem nur noch selten öffentlich in Erscheinung getreten. Zur der Bühnen-Show kamen mehrere Tausend Zuschauer in die Kölner Lanxess Arena. Weitere Shows sind im November und Dezember geplant - ebenfalls in Köln.