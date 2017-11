Gemäss Medienmitteilung basieren die Texte der einzelnen Wunderlandbewohner auf Interviews mit Frauen unterschiedlichen Hintergrunds, die erzählten, wie sie mit Genderstereotypen umgehen. Das Stück soll weder moralisieren noch belehren, sondern die Gesellschaft und deren Denken abbilden.

Stefanie Peter, wie Steff La Cheffe mit bürgerlichem Namen heisst, hat das multimediale Spoken Word Musiktheater zusammen mit dem Basler Künstler und Musiker Fabian Chiquet (The Bianca Story) und der Berner Tänzerin und Sängerin Annalena Fröhlich konzipiert. Ausserdem schrieb die 30-Jährige, die schon im Alter von 13 Jahren mit Beatboxing begann, die Texte.

"ALICE" feiert am Samstag, 25. November, Premiere im Konzert Theater Bern und gastiert danach in Aarau, Basel und Zürich. Die Produktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Verein Terre des Femmes.

www.alice-theater.com